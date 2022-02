AME lancia la nuova APP per i sistemi di sicurezza

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) AME presenta laAPP EGOpro EASY Programmer per tablet e smartphone. Utile per la configurazione e il set up deiEGOpro Safe EASY & COMPACT. Questa novità rende la configurazione ed il set up deiEGOpro semplice e veloce, grazie alla connessione via Bluetooth e al nuovo menù chiaro e veloce. Inoltre l’app è disponibile istantaneamente in tutto il mondo in modo da avere sempre aggiornata l’ultima versione del software. Grazie al suo team interno di R&S e all’esperienza ventennale nella, AME è l’unico fornitore sul mercato in grado di offrire una gamma di soluzioni anticollisione veicoli/pedoni, adatte ad ogni tipo di veicolo e di ambiente con due diverse tecnologie di base: RFID e UWB. Sviluppando internamente tutte le soluzioni, AME ha la possibilità di personalizzare e adattare ...