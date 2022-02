"35 telefonate in due ore...". Ancora minacce a Bassetti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il numero di telefono nuovamente condiviso sulle chat no vax. Il primario si lamenta di non aver Ancora visto alcun processo: "Mi sento lasciato solo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il numero di telefono nuovamente condiviso sulle chat no vax. Il primario si lamenta di non avervisto alcun processo: "Mi sento lasciato solo"

Bassetti: “In due ore ho ricevuto 35 telefonate di minacce, andrò dal pm” Il Secolo XIX "Covid, per il 118 due anni in prima linea" Menarini, ritorniamo indietro di due anni. Come è cominciata? "Con un nesso molto stretto tra notizie di stampa, allarmi e telefonate al 118. Abbiamo avuto un picco di chiamate dopo il primo caso di ...

"35 telefonate in due ore...". Ancora minacce a Bassetti Nelle chat Telegram continua la condivisione dei numeri di telefono e degli indirizzi dei medici che più di tutti si sono esposti nella comunicazione pro vax sui media. Una pratica che da alcuni mesi ...

