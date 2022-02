20 febbraio 1958: la legge Merlin (Di lunedì 14 febbraio 2022) La legge 20 febbraio 1958, famosa come legge Merlin, decretò la fine della prostituzione legalizzata e la chiusura delle case di tolleranza. Sembra strano ma fino a quel giorno, non tanto lontano, era del tutto legale accedere a case chiuse. In sostanza questa legge non solo abolì la regolamentazione della prostituzione ma introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Da ricordare che per la prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, non vi erano sanzioni. Il sex work, come scelta individuale fu considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione e quindi come parte della libertà personale inviolabile. La legge Merlin regola tuttora il fenomeno in ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022) La20, famosa come, decretò la fine della prostituzione legalizzata e la chiusura delle case di tolleranza. Sembra strano ma fino a quel giorno, non tanto lontano, era del tutto legale accedere a case chiuse. In sostanza questanon solo abolì la regolamentazione della prostituzione ma introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Da ricordare che per la prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, non vi erano sanzioni. Il sex work, come scelta individuale fu considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione e quindi come parte della libertà personale inviolabile. Laregola tuttora il fenomeno in ...

Ultime Notizie dalla rete : febbraio 1958 Contributi volontari 2022, dall'INPS le istruzioni per dipendenti e partite IVA 250/1958 Aliquota Coefficienti 0,11 per cento - 0,007383 14,79 per cento - 0,992617 10,47 per cento ...007890 17,29 per cento - 0,992110 17,4275 per cento - 1 Circolare INPS numero 24 del 11 febbraio ...

Jugoslavia: Domaica e Plazma, morto il creatore dei mitici biscotti ... ma pochi sanno che il loro creatore era Petar Tutavac, morto lo scorso primo febbraio. Nativo ... molte fabbriche stavano nascendo, e alla fine del 1958, Petar tornò nella valle della Neretva, a ...

Maurizio De Giovanni: «Uso la matematica per spiegare l’amore. La sincerità? A volte meglio non sapere» Maurizio de Giovanni è nato a Napoli, il 31 marzo 1958. E’ uno scrittore ... L’autore lo presenta a Torino il 15 febbraio (ore 18, Circolo dei Lettori), il 16 a Bologna (ore 18, Salaborsa), il 19 a ...

