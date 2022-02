Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 12:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO. CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE: SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORREIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI 13 FEBBRAIO SULLA RETE AUTOSTRADALE DIVIETO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T INFINE A Roma: OGGI DOMENICA 13 FEBBRAIO PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO. CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE: SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORREIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI 13 FEBBRAIO SULLA RETE AUTOSTRADALE DIVIETO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T INFINE A: OGGI DOMENICA 13 FEBBRAIO PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE ...

