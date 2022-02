Uomini e Donne, Eleonora svela se tornerà a corteggiare Luca e poi si sfoga: “In quel contesto…” (Di domenica 13 febbraio 2022) Eleonora ha rilasciato un’intervista a MondoTv24 in cui ha parlato di quanto accaduto a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice è stata allontanata dal trono di Luca in quanto sono sopraggiunte ben tre segnalazioni sul suo conto. La giovane è stata messa con le spalle al muro al punto che è stata inevitabile la sua uscita L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 13 febbraio 2022)ha rilasciato un’intervista a MondoTv24 in cui ha parlato di quanto accaduto a. L’ex corteggiatrice è stata allontanata dal trono diin quanto sono sopraggiunte ben tre segnalazioni sul suo conto. La giovane è stata messa con le spalle al muro al punto che è stata inevitabile la sua uscita L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - amnestyitalia : Negli ultimi cinque anni sono state oltre 82.000 le persone intercettate in mare e riportate in #Libia: uomini, don… - DanielsunIt : RT @ElGusty99523701: 'In ottobre il Ministero della Salute di Israele ha telefonato a oltre 2.000 persone VACCINATE da 7-12 settimane per s… - Grosiglioni : @supermalaxx Anche le donne talvolta non rispettano gli uomini. Non mi piace. -