Sviluppo dell’ottimismo | questione di volontà e genetica

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’ottimismo fa vivere meglio, non si è mai troppo tardi per imparare a vedere il mondo col sorriso - curiosauro.itCi si chiede perché l’ottimismo discrimini alcune personalità. Tutti abbiamo un amico, un conoscente un parente pessimista. Sembra la pecora nera della situazione, eppure la scienza non la pensa proprio così. Ad ogni modo l’ottimismo non è paragonabile al bacio soave di bellezza e grazia. Ottimista si nasce sì, ma ci si diventa pure! L’influenza della famiglia può tanto, l’ottimismo è come un seme da annaffiare - curiosauro.itIn una famiglia in cui ci sono genitori ottimisti è molto probabile che anche i figli lo diventino. Non solo per trasmissione di un atteggiamento e quindi acquisizione dei figli tramite imitazione – in questo caso sana-. L’ottimismo è pure un fattore genetico, infatti – secondo alcuni studi- il 25% delle persone lo ha in “dote”. Per il restante bisogna ...