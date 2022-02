Serie B | giornata 22 | la Cremonese sale a -1 dal primo posto

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Lecce pareggia nuovamente ma resta in vetta da solo anche nella22 diB. Laaggancia il Pisa e si porta a -1 dal, pari anche del Brescia mentre si avvicina il Monza che travolge la SPAL. Torna a vincere il Parma con un poker al Pordenone, sorride anche la Reggina mentre il Frosinone viene travolto a Perugia. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.B,22: Lecce-Benevento 1-1, Brescia-Alessandria 1-1, Cittadella-0-2 Il Lecce fallisce l’allungo ma resta da solo in vetta alla classifica, dopo il pareggio per 1-1 nel big match contro il Benevento. Secondo pari consecutivo deintini che ottengono il quinto risultato utile di fila. I sanniti invece mancano i tre punti da ...

