Serie A – Milan-Sampdoria 1-0 | giusti gialli per Rincón e Brahim | LIVE

Advertising

OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - realvarriale : Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente… - Gazzetta_it : Donnarumma chi? Il Milan si gode un Maignan mostruoso #derby #InterMilan - sportface2016 : #MilanSampdoria: #Kessié in panchina e fischiato dal pubblico - LuigiBevilacq17 : RT @realvarriale: Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente più sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 25ª giornata diA 2021/2022 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 25ª giornata dellaA ...di Claudio Franceschini) Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote: chance per Defrel (A) DIRETTASASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di...Sport - ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Risultati classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della venticinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti ...Le immagini dell'anticipo domenicale di Serie A delle 12:30 di San Siro tra Milan e Sampdoria: i rossoneri si giocano il primato in classifica.