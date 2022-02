Sci alpino, la Fisi annulla la selezione per la prova di discesa. Sarà una decisione dei tecnici. Goggia e le Delago sicure? (Di domenica 13 febbraio 2022) Cancellata la seconda prova cronometrata rimane una sola discesa di allenamento per le velociste dello sci alpino in quel di Yanqing. La gara olimpica tra le porte larghe, in programma martedì alle 4.00 ora italiana, vedrà impegnate quattro azzurre i cui nomi ancora non sono noti. Permangono incognita su Sofia Goggia, non al meglio ma sicuramente al via condizioni Fisiche permettendo, mentre le altre caselle verranno assegnate attraverso scelta tecnica e non considerando la selezione naturale dettata dai risultati nelle prove. La Fisi ha giustappunto comunicato che, dopo la cancellazione della prova bis e prescindendo dall’eventualità di disputarne due domani, non verrà effettuata una competizione interna per individuare le discesiste di punta. ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Cancellata la secondacronometrata rimane una soladi allenamento per le velociste dello sciin quel di Yanqing. La gara olimpica tra le porte larghe, in programma martedì alle 4.00 ora italiana, vedrà impegnate quattro azzurre i cui nomi ancora non sono noti. Permangono incognita su Sofia, non al meglio ma sicuramente al via condizioniche permettendo, mentre le altre caselle verranno assegnate attraverso scelta tecnica e non considerando lanaturale dettata dai risultati nelle prove. Laha giustappunto comunicato che, dopo la cancellazione dellabis e prescindendo dall’eventualità di disputarne due domani, non verrà effettuata una competizione interna per individuare le discesiste di punta. ...

