Sassuolo-Roma 2-2 VIDEO GOL HIGHLIGHTS | Cristante salva Mourinho all' ultimo minuto

(Di domenica 13 febbraio 2022) Si è appena conclusa la gara del Mapei Stadium tra, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Questo risultato, tabellino edel match.2-2, tabellino e...

© LaPresseI padroni di casa di Alessio Dionisi arrivano all'appuntamento dopo il pesante 4 - 0 esterno contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, la seconda sconfitta nelle ultime tre ...... Rui Patricio attento respinge in tuffo 1' Cominciata la partita Benvenuti al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia: tra pochi istanti l'inizio del match traPrimo ...37' - Vina chiude Muldur in rimessa. 36' - Angolo Sassuolo: Guida richiama Mancini e Chiriches che si stanno spingendo. 33' - La Roma segna su punizione con Smalling che fa la sponda per Abraham: ...E' successo di tutto al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma, finita con un'emozionante 2-2. Dopo il vantaggio di Abraham su rigore nel recupero del primo tempo, lo scatenato Traoré ha prima causato ...