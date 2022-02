Sasha va in pensione | il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino salutano il cane pompiere

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 14 febbraio, presso ildeideldi, alle ore 9 vi sarà una cerimonia di commiato ad un componente importante che lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo,ildel nucleo cinofilo. Entrata a far parte del Corpo Nazionale deidelad ottobre del 2011,per circa 11 anni ha partecipato, insieme al suo conduttore Capo Squadra Guglielmo Landi, alle maggiori calamità successe in Italia, come il sisma del centro Italia e non ultimo il terremoto ad Ischia. Tante le sue ricerche di persone intrappolate sotto i crolli di edifici, ma anche semplicemente di persone disperse in montagna. Oltre tutte questi interventi, ...