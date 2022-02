Samsung continua coi brevetti: depositato quello di un multi foldable che si piega in 4 (Di domenica 13 febbraio 2022) Un super foldable che si piega in 4? Samsung pensa di sì, e per dimostrarlo ha presentato un brevetto che lo rende di fatto il leader nel settore della progettazione dei cellulari pieghevoli ed in generale in quello degli smartphone. Ginevra, la sede della WIPO – Adobe StockIl brevetto in questione è stato presentato alla WIPO (World International Property Organization), una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Il brevetto in questione illustra in modo dettagliato gli schemi di costruzione di uno smartphone cosiddetto multipieghevole, dotato di cerniere perpendicolari che dividono il cellulare in quattro parti. Samsung ... Leggi su computermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Un superche siin 4?pensa di sì, e per dimostrarlo ha presentato un brevetto che lo rende di fatto il leader nel settore della progettazione dei cellulari pieghevoli ed in generale indegli smartphone. Ginevra, la sede della WIPO – Adobe StockIl brevetto in questione è stato presentato alla WIPO (World International Property Organization), una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Il brevetto in questione illustra in modo dettagliato gli schemi di costruzione di uno smartphone cosiddettopieghevole, dotato di cerniere perpendicolari che dividono il cellulare in quattro parti....

