Salto con gli sci, programma Olimpiadi 14 febbraio: orari, tv, streaming (Di domenica 13 febbraio 2022) Domani, lunedì 14 febbraio, Zhangjiakou ospiterà l’ultimo evento da medaglia del Salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: la prova a squadre maschile su trampolino grande. Si preannuncia una competizione molto spettacolare e abbastanza incerta, con cinque Paesi in lotta per il podio al netto di eventuali squalifiche che potrebbero aprire scenari a dir poco clamorosi, come avvenuto in occasione della prova a squadre mista di lunedì scorso. Assente l’Italia, che ha rinunciato a due quote maschili presentandosi in Cina con il solo Giovanni Bresadola. Di seguito il programma completo ed il palinsesto tv/streaming della gara a squadre maschile su trampolino grande di Salto con gli sci alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’orario indicato è italiano: ci ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Domani, lunedì 14, Zhangjiakou ospiterà l’ultimo evento da medaglia delcon gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: la prova a squadre maschile su trampolino grande. Si preannuncia una competizione molto spettacolare e abbastanza incerta, con cinque Paesi in lotta per il podio al netto di eventuali squalifiche che potrebbero aprire scenari a dir poco clamorosi, come avvenuto in occasione della prova a squadre mista di lunedì scorso. Assente l’Italia, che ha rinunciato a due quote maschili presentandosi in Cina con il solo Giovanni Bresadola. Di seguito ilcompleto ed il palinsesto tv/della gara a squadre maschile su trampolino grande dicon gli sci alledi Pechino 2022. L’o indicato è italiano: ci ...

