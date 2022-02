Roberta Capua, la rivelazione sulla sua situazione: “E’ stata dura” (Di domenica 13 febbraio 2022) Reduce dal successo di Sanremo con il “Prima Festival”, la conduttrice Roberta Capua racconta a “Verissimo” di un periodo difficile che ha da poco affrontato. Roberta Capua è un volto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 febbraio 2022) Reduce dal successo di Sanremo con il “Prima Festival”, la conduttriceracconta a “Verissimo” di un periodo difficile che ha da poco affrontato.è un volto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

PasqualeMarro : #RobertaCapua: ho preso il covid, temevo di non farcela - sly42683905 : @AlbertoBottaTV @Roberta_Capua_ @MediasetPlay @QuiMediaset_it Emergente stile della classe ‘68 - Roberta_Capua_ : RT @AlbertoBottaTV: .@Roberta_Capua_ sul set di #Verissimo. Chi avesse perso l’intervista di #SilviaToffanin a Roberta può recuperarla su @… - Roberta_Capua_ : RT @RobertaFerrar15: Che bella intervista a @Roberta_Capua_ La televisione fatta di persone eleganti e professionali come lei non passa ma… - infoitcultura : Stefano Cassoli: chi è il marito di Roberta Capua, età, carriera, vita privata -