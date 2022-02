Recovery | i sindaci contro il bando borghi | “È una lotteria | le Regioni danno soldi a residenze sabaude e centri storici di grandi città”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’italiano è un lingua bellissima, ma talvolta una parola può diventare motivo di sinvece che di comprensione. Prendiamo “borgo”, per esempio. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede un investimento da oltre 1 miliardo complessivo in quella che viene definita Attrattività dei: obiettivo, promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni dei piccoliitaliani, integrando la tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Ilper distribuire le risorse, pubblicato a fine dicembre dal ministero della Cultura, ha sollevato molte proteste da parte died enti che da sempre si occupano di ...