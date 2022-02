Ragusa Territorio bolla attività dell’amministrazione Cassì “tutto tace”

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 13 febbraio 2022)– Dicevamo ieri, riportando i contenuti della conferenza stampa tenuta dal Pdno per evidenziare quanto secondo i dem non va nell’amministrativa della Giunta, che, come in un incontro di boxe, dal logoramento ai fianchi si è passato all’attacco frontale con i ‘diretti’. E a conferma della nostra tesi riportiamo anche un documento del movimento, che seppur appena precedente alla conferenza stampa di giovedì scorso del Pd, va sulla stessa falsariga. Ma del resto sappiamo tutti bene che sia dietro il partitono (e provinciale) sia dietro al movimento, la voce è sempre quella del deputato regionale ed ex sindaco diNello Dipasquale, che evidentemente ormai ha aperto la campagna elettorale del ...