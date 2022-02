Pagliuca | lode al Milan | “Non pensavo che Maignan fosse così forte”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Gianluca, ex portiere di Samp e Inter, ha parlato di Mike, estremo difensore del, ma non soltanto. Le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : Pagliuca, lode al @acmilan : “Non pensavo che #Maignan fosse così forte” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Pagliuca lode

Pianeta Milan

Il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvanoha evidenziato come sia fondamentale ... Vincenzo Di Nicola abruzzese, emigrato da giovane in America dopo una laurea conin ...Il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvanoha evidenziato come sia fondamentale ... Vincenzo Di Nicola abruzzese, emigrato da giovane in America dopo una laurea conin ...