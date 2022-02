Pagelle Genoa-Salernitana 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022) Le, ie ildi1-1, match della venticinquesima giornata diA. Lo scontro salvezza non accontenta nessuno e non smuove i bassifondi. Finisce 1-1 al Ferraris, un pareggio che lascia le due squadre in penultima e ultima posizione con un solo punto guadagnato: alla rete di Destro risponde quella di Bonazzoli nel primo tempo. La chance migliore del secondo tempo è sui piedi di Badelj che al 76? trova l’opposizione puntuale di un ottimo Sepe. HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 5.5, Vanheusden 5.5, Maksimovic 6, Vasquez 6 (13? st Cambiaso 6); Sturaro 6, Badelj 5.5 (35? st Piccoli sv); Ekuban 6.5, Portanova 6 (13? st Rovella 5.5), Yeboah 5.5 (22? st Melegoni 6); Destro 7 (22? st Gudmundsson 6.5). In panchina: Semper, ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Destro, Bonazzoli. Genoa e Salernitana torneranno in campo a breve sul punteggio di 1 a 1. Destro aveva portato avanti il Grifone raggiunto nel finale da Bonazzoli. Annullata per fuori gioco una rete a Portanova e poco ...