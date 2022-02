Milan, è sorpasso scudetto: lampo Leao e Sampdoria ko, ora si aspetta l'Inter (Di domenica 13 febbraio 2022) Missione compiuta: il Milan approfitta del pareggio tra Napoli e Inter e si riporta al primo posto (anche se i nerazzurri hanno una gara in meno). Rafael Leao decide il lunch match della 25esima giornata: a San Siro piegata 1-0 la Sampdoria. Pioli ritrova Tomori dal primo minuto dopo lo spezzone in Coppa con la Lazio e dirotta Florenzi sulla sinistra per sopperire all'assenza dello squalificato Theo Hernandez. In avanti il tridente Leao-Diaz-Messias agisce a sostegno della punta Giroud. Linea difensiva a 5 per Giampaolo con gli inserimenti di Conti e Magnani. Parte dalla panchina Quagliarella, vicino a Caputo c'è Sensi. La prima frazione non è a ritmi particolarmente elevati e le occasioni da registrare sono poche ma al Milan bastano 8 minuti per passare in vantaggio: Maignan usa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Missione compiuta: ilapprofitta del pareggio tra Napoli ee si riporta al primo posto (anche se i nerazzurri hanno una gara in meno). Rafaeldecide il lunch match della 25esima giornata: a San Siro piegata 1-0 la. Pioli ritrova Tomori dal primo minuto dopo lo spezzone in Coppa con la Lazio e dirotta Florenzi sulla sinistra per sopperire all'assenza dello squalificato Theo Hernandez. In avanti il tridente-Diaz-Messias agisce a sostegno della punta Giroud. Linea difensiva a 5 per Giampaolo con gli inserimenti di Conti e Magnani. Parte dalla panchina Quagliarella, vicino a Caputo c'è Sensi. La prima frazione non è a ritmi particolarmente elevati e le occasioni da registrare sono poche ma albastano 8 minuti per passare in vantaggio: Maignan usa ...

Advertising

TonyPsd1 : Chiudete i social a Pellegatti e Suma prima che inizino a fare i buffoni per il sorpasso #Milan - Amesis1 : @MilanNewsit Va bene il sorpasso momentaneo ma non si possono sbagliare una caterva di gol! Bravo il portiere della… - helder39691713 : RT @_MDelon: Il momentaneo sorpasso in vetta del #Milan in attesa del recupero di #Bologna- #Inter, a mio avviso, dà meno fastidio dell'eno… - jrbasket2015 : #Milan primo di 1 punto,con una partita in più giocata (esiste) Dopo #NapoliInter di ieri ho vissuto serenamente il… - Libero_official : #Maignan inventa e #Leao segna: basta un gol al #Milan per battere la #Sampdoria e superare #Inter (una gara in men… -