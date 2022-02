Michelle Hunziker: “La separazione è un lutto ma è anche un nuovo inizio” (Di domenica 13 febbraio 2022) Michelle Hunziker, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo domenica 13 febbraio 2022, si è raccontata a cuore aperto. Nell’intervista si sono fusi passato, presente e futuro della showgirl: c’è stato modo di parlare della sua vita, delle sue figlie, della sua carriera e, ovviamente, anche della sua recente separazione da Tomaso Trussardi. Vi raccomandiamo... "Dopo 10 anni insieme, ci separiamo": il comunicato di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi La storia tra Michelle Hunziker e Tomas Trussardi è giunta al termine: dopo varie voci di una loro crisi di coppia, i due hanno ufficializzato la ... “Una separazione è ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 13 febbraio 2022), ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo domenica 13 febbraio 2022, si è raccontata a cuore aperto. Nell’intervista si sono fusi passato, presente e futuro della showgirl: c’è stato modo di parlare della sua vita, delle sue figlie, della sua carriera e, ovviamente,della sua recenteda Tomaso Trussardi. Vi raccomandiamo... "Dopo 10 anni insieme, ci separiamo": il comunicato die Tomaso Trussardi La storia trae Tomas Trussardi è giunta al termine: dopo varie voci di una loro crisi di coppia, i due hanno ufficializzato la ... “Unaè ...

Advertising

occhio_notizie : Michelle Hunziker alla Toffanin: 'Sono convinta di aver fatto la scelta giusta in questi anni' #verissimo - infoitcultura : Michelle Hunziker: un nuovo amore per la conduttrice svizzera. Ecco di chi si tratta - infoitcultura : Aurora Ramazzotti gela Trussardi dopo l’addio a Michelle Hunziker: le sue parole - infoitcultura : Sapete quanto dovrà versare Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker per la separazione? - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché si sono lasciati?/ 'Come un lutto' -