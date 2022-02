LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca un posto in semifinale nel team pursuit! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.12 Partita la gara tra USA e Norvegia. 14.12 L’Olanda detta il passo al momento: Canada a +1’27”, Corea a +2’99”, Italia a +3’14”. 14.10 Miglior tempo per l’Olanda, 3’38?90! Il Canada chiude invece in 3’40?17. 14.07 Partiti adesso Olanda e Canada. Occhio ai tempi. 14.06 Dovremo adesso attendere i prossimi tempi per capire se gli azzurri avranno conquistato il pass per la semifinale. 14.05 Il tempo finale dei coreani è di 3’41?89. Gli azzurri hanno chiuso invece in 3’42?04. 14.04 COREA DAVANTI! +0.15 il ritardo degli italiani! 14.03 ULTIMO GIRO! RECUPERA LA COREA! 14.03 Mancano tre giri, coreani in ritardo di 1.28. 14.02 Cinque giri alla fine, siamo davanti. Corea a +0.21. 14.01 Davanti la Corea ma di soli 0.28. 14.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.12 Partita la gara tra USA e Norvegia. 14.12 L’Olanda detta il passo al momento: Canada a +1’27”, Corea a +2’99”, Italia a +3’14”. 14.10 Miglior tempo per l’Olanda, 3’38?90! Il Canada chiude invece in 3’40?17. 14.07 Partiti adesso Olanda e Canada. Occhio ai tempi. 14.06 Dovremo adesso attendere i prossimi tempi per capire se gli azzurri avranno conquistato il pass per la. 14.05 Il tempo finale dei coreani è di 3’41?89. Gli azzurri hanno chiuso invece in 3’42?04. 14.04 COREA DAVANTI! +0.15 il ritardo degli italiani! 14.03 ULTIMO GIRO! RECUPERA LA COREA! 14.03 Mancano tre giri, coreani in ritardo di 1.28. 14.02 Cinque giri alla fine, siamo davanti. Corea a +0.21. 14.01 Davanti la Corea ma di soli 0.28. 14.00 ...

