LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel in finale per 1 millesimo!!! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Classifica prima semifinale: Ivliev 40.655, Sighel 40.847, Sitnikov 40.848, Nikisha 41.005, Kruzbergs 41.870 12.29 Ivliev chiude in 40.65, al secondo posto si classifica Sighel!!!!! che va in finale!!!!! 40.847 con un 1 millesimo su Sitnikov!!!!!!!!!! 12.29 Ivliev fa sua la semifinale, Sitnikov e Sighel sono al fotofinish! 12.28 Sighel risale una posizione, ci prova! 12.28 Parte forte Ivliev su Nikisha, Sighel è quarto 12.27 Ci siamo! Parte la prima semifinale dei 500 metri! Pietro Sighel è pronto a lottare contro Ivliev (RUS), Nikisha (KAZ), Sitnikov (RUS) e Kruzbergs (LET) 12.24 Ricordiamo che il primo e il secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31 Classifica prima semi: Ivliev 40.655,40.847, Sitnikov 40.848, Nikisha 41.005, Kruzbergs 41.870 12.29 Ivliev chiude in 40.65, al secondo posto si classifica!!!!! che va in!!!!! 40.847 con un 1 millesimo su Sitnikov!!!!!!!!!! 12.29 Ivliev fa sua la semi, Sitnikov esono al fotofinish! 12.28risale una posizione, ci prova! 12.28 Parte forte Ivliev su Nikisha,è quarto 12.27 Ci siamo! Parte la prima semidei 500 metri!è pronto a lottare contro Ivliev (RUS), Nikisha (KAZ), Sitnikov (RUS) e Kruzbergs (LET) 12.24 Ricordiamo che il primo e il secondo ...

