Green pass, Ricciardi: “Pilastro per evitare contagi al chiuso” (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Uno dei perni” della lotta al covid in Italia “oltre alla vaccinazione sono i Green pass che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci”. Sono le parole di Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. In Italia è stato eliminato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. A fine marzo, potrebbe essere rivista anche la regola che prevede di indossare la protezione al chiuso. “Il ministro Speranza ha ribadito che la mascherina va portata” e usata “quando non si può garantire la sicurezza all’esterno. Nessuno mette in dubbio la necessità di usarla all’interno. Il virus circola ancora nel resto del mondo e in Italia. Stiamo ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Uno dei perni” della lotta al covid in Italia “oltre alla vaccinazione sono iche ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti alin maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non puòarci”. Sono le parole di Walter, consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. In Italia è stato eliminato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. A fine marzo, potrebbe essere rivista anche la regola che prevede di indossare la protezione al. “Il ministro Speranza ha ribadito che la mascherina va portata” e usata “quando non si può garantire la sicurezza all’esterno. Nessuno mette in dubbio la necessità di usarla all’interno. Il virus circola ancora nel resto del mondo e in Italia. Stiamo ...

