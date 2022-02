Francesco Monte risponde alle polemiche su Sanremo e Ana Mena (Di domenica 13 febbraio 2022) Quando sono stati annunciati i nomi dei big di Sanremo 2022, Francesco Monte ha espresso il suo pensiero critico per la presenza di Ana Mena. Dopo quel commento dell’ex tronista è scoppiata una polemica, che si è riaccesa quando la scorsa settimana il bel pugliese ha creato un sondaggio nel quale ha chiesto quale fosse più bello tra il suo nuovo singolo e quello della cantante spagnola. Ma controlliamo il sondaggio di Francesco Monte. #Sanremo2022 pic.twitter.com/camBVrhfNg — Trash Italiano (@trash italiano) February 3, 2022 Francesco Monte sul suo profilo Instagram ha aperto anche altri sondaggi, in cui ha messo come opzioni di voto la sua canzone e altre del Festival di Sanremo (da quella di Yuman al pezzo di ... Leggi su biccy (Di domenica 13 febbraio 2022) Quando sono stati annunciati i nomi dei big di2022,ha espresso il suo pensiero critico per la presenza di Ana. Dopo quel commento dell’ex tronista è scoppiata una polemica, che si è riaccesa quando la scorsa settimana il bel pugliese ha creato un sondaggio nel quale ha chiesto quale fosse più bello tra il suo nuovo singolo e quello della cantante spagnola. Ma controlliamo il sondaggio di. #2022 pic.twitter.com/camBVrhfNg — Trash Italiano (@trash italiano) February 3, 2022sul suo profilo Instagram ha aperto anche altri sondaggi, in cui ha messo come opzioni di voto la sua canzone e altre del Festival di(da quella di Yuman al pezzo di ...

Advertising

IlContiAndrea : In corsa per rappresentare #SanMarino a #Eurovision2022 ci sono gli italiani Achille Lauro, Francesco Monte, Valeri… - trash_italiano : Francesco Monte ci prova con San Marino ?? - StraNotizie : Francesco Monte risponde alle polemiche su Sanremo e Ana Mena - BITCHYFit : Francesco Monte risponde alle polemiche su Sanremo e Ana Mena - milan_esc : RT @mariapiabru: Mandiamo Sissi all’Eurovision! Francesco monte non è neanche un cantante ma dai cazzo #Amici21 #sissi -