Esame di maturità, gli studenti dell'Ipsar 'Le Streghe' a confronto con il deputato Maglione (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLe nuove regole sulle modalità e l'organizzazione dell'Esame di maturità, i dubbi sul ruolo dei PCTO, le difficoltà oggettive delle modalità on line, il rafforzamento delle "competenze trasversali", un quadro orario che non riconosce la giusta valenza alle esercitazioni tecnico-pratiche: queste le istanze formulate dagli studenti dell'Ipsar "Le Streghe" nell'incontro con il parlamentare Pasquale Maglione. Un confronto con il deputato impegnato per la nascita, anche nel Sannio, di appositi ITS (istituti tecnici superiori). Maglione, accompagnato dal Dirigente Scolastico Aldo Sarchioto e dai suoi più stretti collaboratori, ha visitato la sede centrale e succursale dell'Ipsar "Le Streghe" e ha apprezzato i ...

