Delia Duran ad Antonio Medugno | “Ho una voglia matta di farlo con te e Alex”

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - Vale97B : RT @itsMiry321: Mila suarez >>> Delia duran Sempre pensato dalla prima volta che le ho viste insieme #jerù - gaaiiia_ : RT @itsMiry321: Mila suarez >>> Delia duran Sempre pensato dalla prima volta che le ho viste insieme #jerù - DamnedMf : RT @itsMiry321: Mila suarez >>> Delia duran Sempre pensato dalla prima volta che le ho viste insieme #jerù - itsMiry321 : Mila suarez >>> Delia duran Sempre pensato dalla prima volta che le ho viste insieme #jerù -

Non si tratta più di capire quale sia il rapporto tra Alex Belli e la compagnae nemmeno di quale sia quello tra Alex Belli e Soleil Sorge perché l'affaire è molto più grande. Tutti hanno voce in capitolo in questa intricatissima "soap" dove figura una moglie ora ...Continuano le confessioni hot di, che nel giro di poche settimane si è trasformata in una delle protagoniste della Casa. Tra confessioni, il tira e molla con Alex Belli e la decisione (sembra definitiva) di mettere fine ...Il successo di Alex Belli è ormai un fiume in piena. Inarrestabile, diventato protagonista assoluto di questa edizione del GF Vip grazie alle sue relazioni amorose con Soleil Sorge e Delia Duran, ora ...Alex Belli e Delia Duran. Aria di festa all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello vip, che attualmente sta andando in onda ormai da settembre con una nuova e molto seguita ...