Covid oggi Sardegna, 1.579 contagi: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) Cagliari, 12 feb. (Adnkronos) - Sono 1.579 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.694 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri . I pazienti ricoverati in area medica sono 409 (come ieri). 33.950 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 983). Si registrano 7 decessi: 2 uomini di 57 e 63 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 donne di 78, 88 e 90 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 uomo di 81 e una donna di 77 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Cagliari, 12 feb. (Adnkronos) - Sono 1.579 ida coronavirus in, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.694 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri . I pazienti ricoverati in area medica sono 409 (come ieri). 33.950 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 983). Si registrano 7 decessi: 2 uomini di 57 e 63 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 donne di 78, 88 e 90 anni, residenti nella provincia del Sud; 1 uomo di 81 e una donna di 77 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti. - Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Adnkronos : Contagi covid in calo in Italia ma Ecdc avverte: 'Pandemia non è finita'. - Gianniallu : RT @AScarfogliero: ??????... VORREI RICORDARE AI TANTI SMEMORATI DI COLLEGNO CHE IN ITALIA, CAUSA COVID, IL PRIMO PAESE CHE INVIO' I PRIMI AIU… - sulsitodisimone : Covid oggi Sardegna, 1.579 contagi: bollettino 13 febbraio -