Caro figlio mio | quando vai a vivere da solo?

Leggi su dilei

(Di domenica 13 febbraio 2022) C’è un segreto inconfessabile che cresce dentro di me, giorno dopo giorno, alla stregua di un fardello che non posso più sopportare. Perché per una madre, ammettere di non sopportare il proprio, è faticoso, se non addirittura impossibileda pensare. Eppure per me è così. La verità è che amo tantissimo mioe come potrebbe essere altrimenti? L’ho amato dal primo momento in cui l’ho sentito dentro di me,ancora non sapevo se sarebbe somigliato più a me o al suo papà. L’ho amato anchemi ha fatto perdere il sonno e le occhiaie non sono andate più via dal mio viso. Ancheè cresciuto e mi ha fatto disperare durante le ribellioni adolescenziali, io l’ho amato come prima. Forse anche un po’ di più. Ma lui ora è grande. È diventato un uomo bellissimo e ...