Caos comitati | Giannelli non ci sta | Abbiamo dato voce alla ribellione

(Di domenica 13 febbraio 2022) Via liberaproroga dei termini per le osservazioni ai piani strutturale e operativo. La proposta della minoranza è stata votata all'unanimità venerdì in consiglio comunale e pertanto la scadenza ...

Via libera alla proroga dei termini per le osservazioni ai piani strutturale e operativo. La proposta della minoranza è stata votata all'unanimità venerdì in consiglio comunale e pertanto la scadenza ...... il due per mille che doveva dare sostenibilità all'organizzazione politica, l'avvio dei... a partire dalche sta squassando i 5 Stelle. Tuttavia tra i dem inizia ad aprirsi il dibattito ...Il loro referente Mario Giannelli (nella foto) coglie l’occasione per replicare alle accuse di ’egoismo’ arrivate dal presidente del comitato Africa-Macelli-Osterietta Alessandro Bibolotti. "Da parte ...Si torna al comitato di garanzia ... della 'non ingerenza' rispetto alle vicende di altri partiti, a partire dal caos che squassa i 5 Stelle. Una linea da un lato prudenziale, dall’altro ...