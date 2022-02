Belotti, gol regolare: il grave errore dell'arbitro condanna il Torino (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Venezia batte 2 - 1 il Torino. I granata la sbloccano dopo 5' con Brekalo, ma i lagunari la ribaltano con la rete di Haps (38') e il gol - lampo di Crnigoj a inizio ripresa. L'episodio clou arriva ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Venezia batte 2 - 1 il. I granata la sbloccano dopo 5' con Brekalo, ma i lagunari la ribaltano con la rete di Haps (38') e il gol - lampo di Crnigoj a inizio ripresa. L'episodio clou arriva ...

Advertising

FBiasin : Il gol di #Belotti è stato annullato per tutta una serie di “forse”. #Okereke è stato espulso per tutta una serie d… - capuanogio : Poi con grandissima serenità mi spiegate perché da ieri #Giua e #Maresca vengono massacrati per aver annullato il g… - tuttosport : #Torino, #Juric: 'Scioccante il gol annullato a #Belotti' ??? - FarinaAntonello : @ilgiovanemassi @giampdisan @capuanogio Infatti il dubbio è : in che modo avrebbe favorito il gol di Belotti ? Mah... - GranataAndy : RT @SimBarg: Il gol annullato a #Belotti è l’ultimo esempio di quando si usa il #Var non per VERIFICARE se un gol è effettivamente da annul… -