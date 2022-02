Amici 21: i momenti clou della puntata pre San Valentino. Todaro shock! (Di domenica 13 febbraio 2022) Ad Amici 21 tornano quattro storici volti noti. Raimondo Todaro asfalta un alunno e Luigi canta un inedito scritto da un ex di X Factor. Ecco cos’è accaduto Una puntata ricca di novità, artisti e colpi di scena, quella di Amici 21 andata in onda oggi a sole 24 ore dal giorno più atteso dagli innamorati. Durante la diretta domenicale, tornano sul prestigioso palco quattro volti noti amatissimi dal pubblico del piccolo schermo: Emma Marrone, Irana, Sangiovanni e Aka 7Even. I cantanti si esibiscono con successi di Sanremo e si raccontano ai microfoni di Maria De Filippi con grande umiltà e voglia crescere sempre di più. Poi, si torna a parlare di Nunzio dei malintesi con il Prof. Raimondo Todaro. Il diciannovenne è convinto che non sia entrato nella scuola “per colpa di Todaro”, ma ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Ad21 tornano quattro storici volti noti. Raimondoasfalta un alunno e Luigi canta un inedito scritto da un ex di X Factor. Ecco cos’è accaduto Unaricca di novità, artisti e colpi di scena, quella di21 andata in onda oggi a sole 24 ore dal giorno più atteso dagli innamorati. Durante la diretta domenicale, tornano sul prestigioso palco quattro volti noti amatissimi dal pubblico del piccolo schermo: Emma Marrone, Irana, Sangiovanni e Aka 7Even. I cantanti si esibiscono con successi di Sanremo e si raccontano ai microfoni di Maria De Filippi con grande umiltà e voglia crescere sempre di più. Poi, si torna a parlare di Nunzio dei malintesi con il Prof. Raimondo. Il diciannovenne è convinto che non sia entrato nella scuola “per colpa di”, ma ...

