Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: nessun problema per Conegliano, Busto Arsizio battuto in tre set (Di sabato 12 febbraio 2022) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si impone con autorità in casa della Unet E-Work Busto Arsizio, nella sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile 2021/2022. Una partita in cui la formazione di casa ha provato a far valere la propria fase difensiva, trovando poi buone soluzioni in attacco, ma alla fine sono state le campionesse venete ad imporsi in tre set (21-25, 21-25, 23-25). CALENDARIO 19^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Parte bene Busto, che dopo l'errore di Egonu si trova già 3-0. Conegliano inevitabilmente ...

