Traffico Roma del 12-02-2022 ore 18:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Buonasera Cominciamo con il raccordo anulare in carreggiata interna per Traffico intenso abbiamo tra le uscite cassia-flaminia zanaria sempre interna ci sono disagi un incidente che sta provocando code tra la Bufalotta all'uscita Nomentana in direzione Tiburtina ancora in carreggiata interna coda per Traffico intenso tra la Casilina e l'uscita Appia restiamo sul raccordo coda per Traffico intenso in carreggiata esterna tra Laurentina e all'uscita per Ciampino in tangenziale permangono cose dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria in direzione quindi li San Giovanni mentre sulla Flaminia ci sono cose tra Francia e Grottarossa in direzione della raccordo anulare ancora difficoltà in viale del Muro Torto dove ci sono code tra Porta Pinciana e piazzale Flaminio In ...

