Traffico Roma del 12-02-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 febbraio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità con la chiusura della Laurentina in uscita dadi oggi sulla Pontina sulla via Ardeatina e in tutta la zona sud del raccordo anulare intanto intesto ilnella zona di Ponte Milvio ci sono difficoltà sulla via Salaria e si rallenta tra le strade di talenti e di Montesacro strade didove oggi e domani non possono circolare i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde saliti livelli di smog tra le categorie comprese nel divieto anche i diesel Euro 3 tra le 14 e le 16 manifestazione all’esquilino e poco dopo tra le 16 e le 19 una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni a te sei circa 1000 persone possibili ripercussioni nel trasporto pubblico alle 15 allo stadio Olimpico Lazio Bologna cambiamenti ...