Torino-Venezia 1-2: il tabellino (Di sabato 12 febbraio 2022) Torino-Venezia 1-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 5’ p.t. Brekalo (T), 38’ p.t. Haps (V), 1’ s.t. Crnigoj (V) Assist: 5&rsq... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022)1-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 5’ p.t. Brekalo (T), 38’ p.t. Haps (V), 1’ s.t. Crnigoj (V) Assist: 5&rsq...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Venezia ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 20:45 ??#TorinoVenezia #SFT - sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - Luxgraph : Torino-Venezia 1-2, il tabellino - RaiSport : ?? Il #Venezia rimonta e vince 2-1 a #Torino Granata in vantaggio con #Brekalo in avvio e pari di #Haps, lagunari a… - IsmailFayad : La mia opinione su Juric non cambia,anche dopo questi ultimi giri a vuoto. Ma il derby non può sempre condizionarci… -