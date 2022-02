Spalletti: “Pochi rimpianti, questi match ci devono lasciare riflessioni importanti” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo avuto qualche palla per sistemare la partita, peccato, perché potevamo davvero riportarla dalla nostra. Ma tutto sommato non sono rammaricato, abbiamo fatto una grande partita. match come questi ci devono lasciare riflessioni importanti”. Il rimpianto? “Non aver ancora fatto vedere tutto ciò che sappiamo fare”. Un pizzico di amarezza, perché l’occasione è andata persa, ma anche la consapevolezza di poter fare una grande stagione. Luciano Spalletti commenta a caldo il pareggio nella sfida Scudetto contro l’Inter. Parentesi su Osimhen: “Lui potenzialmente è devastante. Ha tanto, ha tutto. Fisicamente è forte, sa tenere palla, nel gioco aereo domina, è velocissimo. Ma deve e può migliorare tanto ancora. Con l’esperienza inizierà a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo avuto qualche palla per sistemare la partita, peccato, perché potevamo davvero riportarla dalla nostra. Ma tutto sommato non sono rammaricato, abbiamo fatto una grande partita.comeci”. Il rimpianto? “Non aver ancora fatto vedere tutto ciò che sappiamo fare”. Un pizzico di amarezza, perché l’occasione è andata persa, ma anche la consapevolezza di poter fare una grande stagione. Lucianocommenta a caldo il pareggio nella sfida Scudetto contro l’Inter. Parentesi su Osimhen: “Lui potenzialmente è devastante. Ha tanto, ha tutto. Fisicamente è forte, sa tenere palla, nel gioco aereo domina, è velocissimo. Ma deve e può migliorare tanto ancora. Con l’esperienza inizierà a ...

