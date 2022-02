Snowboardcross | Moioli e Visintin | “Una medaglia vinta da vera squadra”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Prima volta alle Olimpiadi invernali per la prova a coppie mista die subito primaper l’Italia. Ad agguantarla in quel di Pechino ci hanno pensato Omare Michelache sono stati eccezionali per tutta la gara, sfiorando addirittura il titolo ma dovendosi accontentare della seconda piazza alle spalle degli statunitensi Baumgartner/Jacobellis. Le parole dell’azzurro, al secondo podio in questi Giochi: “Non ti abitui mai a queste emozioni. È la seconda, due è meglio di una. Vincerla in, con Michela, è davvero bellissimo. Abbiamo fatto il training insieme, tutto insieme, abbiamo agito dae vinto lada”., ...