(Di sabato 12 febbraio 2022) Per il 24enne spadista napoletano primo successo in Coppa del mondo ROMA - L'Italia festeggia ae sale sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di spada grazie a Valerio, ...

Italpress : Scherma: Cuomo trionfa a Sochi battendo l’olimpionico Cannone - usatoscherma : RT @SportRisultati: #FencingWorldCup #Sochi ???? epee M - FINAL ?? Valerio #Cuomo ???? d Romain Cannone ???? 15-9 #scherma #fencing - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – VALERIO CUOMO, SPETTACOLO E TRIONFO A SOCHI! - Gazzetta_it : Cuomo sbanca Sochi: trionfo in Coppa del Mondo di spada #scherma - flamminiog : RT @Federscherma: OROOOOOOOOOO?????? VALERIO CUOMO TRIONFA A SOCHI IN COPPA DEL MONDO ?????? ???????????? #scherma #federscherma Ph. BizziTeam https:… -

Da lì, la sua marcia è ripresa questa mattina:ha battuto, nell'ordine, il marocchino Elkord per 15 - 9 nel tabellone da 64, il russo Guzhiev con un 8 - 7 batticuore nel turno dei 32, poi l'...E' stata comunque una giornata positiva per la squadra azzurra , che ha sfiorato anche la tripletta sul podio, visto che Andrea Santarelli e Federico Vismara si sono arresi ai quarti di finale. Il ...La prima volta non si scorda mai. Valerio Cuomo si regala una giornata memorabile in quel di Sochi e conquista il suo primo successo della carriera nella Coppa del Mondo di spada maschile. Lo ...Cuomo si è imposto in finale 15-9 contro il francese Cannone, che aveva battuto in semifinale l’ungherese Siklosi, autore dell’eliminazione di Santarelli (15-13), mentre Cuomo era approdato alla ...