Pechino 2002: Ghiotto, 'non credevo di arrivare sul podio, ora più motivato per prossimi Giochi' (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb.(Adnkronos) - "Durante la gara non stavo realizzando che era un tempo da podio. Avevo visto gli ordini di partenza e, pensavo di avere poche probabilità, ma correre con dei giganti della distanza così forti come ad esempio Nils Van Der Poel, mi ha dato gli stimoli in più per fare un ottimo tempo. Alla fine ce l'ho fatta. Ho conquistato la mia prima medaglia olimpica e realizzato il mio primato personale. Non me l'aspettavo". Lo dice Davide Ghiotto, bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio a velocità ai Giochi di Pechino 2022, nel corso di un'intervista a Casa Italia. "Rispetto alle scorse Olimpiadi, dove ne uscii amareggiato, -ricorda il 28enne veneto- ora ho raggiunto una grande soddisfazione, frutto di quattro anni di preparazione e allenamento che mi hanno permesso di raggiungere il 100% della condizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb.(Adnkronos) - "Durante la gara non stavo realizzando che era un tempo da. Avevo visto gli ordini di partenza e, pensavo di avere poche probabilità, ma correre con dei giganti della distanza così forti come ad esempio Nils Van Der Poel, mi ha dato gli stimoli in più per fare un ottimo tempo. Alla fine ce l'ho fatta. Ho conquistato la mia prima medaglia olimpica e realizzato il mio primato personale. Non me l'aspettavo". Lo dice Davide, bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio a velocità aidi2022, nel corso di un'intervista a Casa Italia. "Rispetto alle scorse Olimpiadi, dove ne uscii amareggiato, -ricorda il 28enne veneto- ora ho raggiunto una grande soddisfazione, frutto di quattro anni di preparazione e allenamento che mi hanno permesso di raggiungere il 100% della condizione ...

