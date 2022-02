M5S | Fico | “Molti si divertono a farci causa ma leader è Conte | siamo tutti con lui Il resto è un problema burocratico e faremo nostri passi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) “è ildel Movimento 5 Stelle, stravotato econ lui. Tanti, anche ex attivisti, sia fareal Movimento, ma non ci arrenderemo mai”, così Robertoa margine dell’inaugurazione del NauticSud a Napoli. Il presidente della Camera poi continua: “La situazione che descrivete è più semplice di quello che sembra. E’ una questione burocratica non di politica. La questione politica è cheè ildel Movimento, non guardare sempre il dito, ma la luna”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.