LIVE Snowboardcross misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: due coppie italiane in semifinale (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.44 Ora Visintin dovrà cercare di perdere il meno possibile da Noerl e Baumgartner. 3.41 A breve la prima semifinale con Italia 1 (Visintin-Moioli), Usa 1 (Baumgartner-Jacobellis), Germania (Noerl-Fischer) e Svizzera (Koblet-Hediger). 3.40 La seconda semifinale sarà dunque con Russia, Canada 1, Gran Bretagna e Italia 2. 3.38 OTTIMA CATERINA CARPANO! E’ seconda alle spalle di Charlotte Bankes, Italia 2 in semifinale! La britannica si è letteralmente bevuta le avversarie. Fuori Canada 2 ed Austria. 3.35 Si è messa male. Haemmerle vince come da copione con 0.27 su Moffatt e 0.61 su Sommariva. E’ però molto vicina la Gran Bretagna a 1?61, che schiera la fuoriclasse Bankes. Missione molto difficile per Caterina Carpano. 3.31 Ora l’ultimo quarto di finale con ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44 Ora Visintin dovrà cercare di perdere il meno possibile da Noerl e Baumgartner. 3.41 A breve la primacon Italia 1 (Visintin-Moioli), Usa 1 (Baumgartner-Jacobellis), Germania (Noerl-Fischer) e Svizzera (Koblet-Hediger). 3.40 La secondasarà dunque con Russia, Canada 1, Gran Bretagna e Italia 2. 3.38 OTTIMA CATERINA CARPANO! E’ seconda alle spalle di Charlotte Bankes, Italia 2 in! La britannica si è letteralmente bevuta le avversarie. Fuori Canada 2 ed Austria. 3.35 Si è messa male. Haemmerle vince come da copione con 0.27 su Moffatt e 0.61 su Sommariva. E’ però molto vicina la Gran Bretagna a 1?61, che schiera la fuoriclasse Bankes. Missione molto difficile per Caterina Carpano. 3.31 Ora l’ultimo quarto di finale con ...

