«L'invasione russa dell'Ucraina potrebbe avvenire in ogni momento» (Di sabato 12 febbraio 2022) La Russia sta per invadere l'Ucraina? L'attacco sarebbe preceduto da bombardamenti aerei, e potrebbe avvenire, la prossima settimana in pieno corso delle Olimpiadi invernali. . Ieri Biden ha parlato con i leader Ue e Nato. Oggi è previsto un colloquio con Putin. Ma Mosca smentisce tutto, parlando di disinformazione. Il presidente americano Joe Biden ha parlato ieri con i leader transatlantici nel corso di una videochiamata durante la quale è stata espressa "preoccupazione per il continuo accumulo di forze militari da parte della Russia intorno all'Ucraina ed è stato ribadito il sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo rende noto la Casa Bianca, precisando che i leader "hanno espresso il desiderio di una soluzione diplomatica alla crisi e hanno discusso i recenti impegni con la Russia nel quadro di diversi ...

