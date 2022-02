Le Iene | Teo Mammuccari nella bufera per la frase a Belen e poi interviene sui social e dice …

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ andata in onda pochi giorni fa su Italia 1 la prima puntata de Le. A condurre questa nuova edizione del programma sonoRodriguez e Teo. Ed ecco che proprio quest’ultimo nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propriamediatica a causa di un presunto insulto sessista rivolto nei confronti della collega. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza. Teoal centro di una grossa polemica per una presuntapronunciata a LeSi sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo in occasione della prima puntata de Le. A finire al centro della polemica è stato il conduttore Teoche secondo quanto riportato da alcuni blog e testate ...

Dopo la prima puntata della nuova edizione de 'Le' , in onda mercoledì 9 febbraio su Italia 1 , una parte del web ha accusato il nuovo conduttoreMammucari di aver rivolto insulti sessisti a Belen Rodriguez, che lo affianca alla guida del ...... 'Alcune testate parlano di un insulto sessista rivolto daMammucari a Belén Rodriguez durante la prima puntata de Le. Non è andata così: ecco cosa è successo veramente'. In realtà in quel ...E’ andata in onda pochi giorni fa su Italia 1 la prima puntata de Le Iene. A condurre questa nuova edizione del programma sono Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Ed ecco che proprio quest’ultimo nelle ...A pochi giorni dal debutto a Le Iene di Belén Rodriguez nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Teo Mammucari, si accendono le prime polemiche attorno al presunto insulto sessista che il ...