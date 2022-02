La morte di Céline, uno splendido saggio sul grande autore francese (Di sabato 12 febbraio 2022) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, la prefazione di Marc Laudelout all’edizione italiana di La morte di Céline, pubblicata da Passaggio al Bosco e curata da Andrea Lombardi IPN È nel 1961, anno della morte di Céline, che Dominique de Roux fonda i Cahiers de l’Herne. Si imporranno grazie al terzo numero, dedicato appunto a Céline. Con questo contributo di più di trecento pagine, formato in quarto – il cui successo porterà due anni dopo a un secondo quaderno della stessa importanza – Dominique de Roux fece da pioniere in un’epoca in cui Céline non aveva la statura che ha acquisito oggi. Raccogliendo delle testimonianze fondamentali, questi quaderni proponevano, egualmente per la prima volta, varie lettere dello scrittore, testi inediti o poco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 febbraio 2022) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, la prefazione di Marc Laudelout all’edizione italiana di Ladi, pubblicata da Pasal Bosco e curata da Andrea Lombardi IPN È nel 1961, anno delladi, che Dominique de Roux fonda i Cahiers de l’Herne. Si imporranno grazie al terzo numero, dedicato appunto a. Con questo contributo di più di trecento pagine, formato in quarto – il cui successo porterà due anni dopo a un secondo quaderno della stessa importanza – Dominique de Roux fece da pioniere in un’epoca in cuinon aveva la statura che ha acquisito oggi. Raccogliendo delle testimonianze fondamentali, questi quaderni proponevano, egualmente per la prima volta, varie lettere dello scrittore, testi inediti o poco ...

