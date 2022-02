La Commissione propone una dichiarazione su diritti e principi digitali per tutti nell’UE (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo scorso 26 gennaio la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di sottoscrivere una dichiarazione sui diritti e i principi che guideranno la trasformazione digitale nell’UE. È quanto si legge sul sito internet ec.europa.eu. LEGGI ANCHE –> G7, von der Leyen twitta e inciampa sul profilo fake di Draghi Il progetto di dichiarazione sui diritti e i principi digitali mira a essere per tutti un chiaro punto di riferimento sul tipo di trasformazione digitale che l’Europa promuove e difende. Fornirà inoltre una guida ai responsabili politici e alle imprese per quanto riguarda le nuove tecnologie. I diritti e le libertà sanciti dal quadro giuridico dell’UE e i valori europei espressi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo scorso 26 gennaio laha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di sottoscrivere unasuie iche guideranno la trasformazione digitale. È quanto si legge sul sito internet ec.europa.eu. LEGGI ANCHE –> G7, von der Leyen twitta e inciampa sul profilo fake di Draghi Il progetto disuie imira a essere perun chiaro punto di riferimento sul tipo di trasformazione digitale che l’Europa promuove e difende. Fornirà inoltre una guida ai responsabili politici e alle imprese per quanto riguarda le nuove tecnologie. Ie le libertà sanciti dal quadro giuridico dell’UE e i valori europei espressi ...

