Il rapper 1727 Wrldstar condannato a 4 anni: ha picchiato l'ex e ha minacciato di darle fuoco (Di sabato 12 febbraio 2022) Algero Corretini – che i suoi follower, oltre 220 mila solo su Instagram, conoscono come 1727 Wrldstar – è stato condannato a quattro anni di reclusione. L'accusa, pesantissima, è quella di aver picchiato l'ex fidanzata arrivando addirittura a minacciare di darle fuoco. I reati contestati sono maltrattamenti e lesioni personali. Il rapper, diventato famoso per il video in cui gridava «Ho sfonnato tutto fratellì» e che ora è a piede libero, è stato arrestato il 25 gennaio 2021. Un anno fa il pm Stefano Pizza, dopo la denuncia presentata dall'ex compagna dell'uomo, aveva chiesto e ottenuto per Corretini il carcere (fino al 3 novembre 2021). Dopo poche ore, però, il rapper era tornato dietro le sbarre ...

