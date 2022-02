Deborah Compagnoni a Verissimo: “Mio fratello Jacopo ci guarda da lassù” (Di sabato 12 febbraio 2022) Deborah Compagnoni, ospite sabato 12 febbraio a Verissimo, parla per la prima volta in tv dopo la scomparsa del fratello Jacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre: Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata. Una tragedia che ha sconvolto tutta la famiglia: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo”. E aggiunge: “Mio papà si fa forza grazie alle sue nipotine. Si va ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022), ospite sabato 12 febbraio a, parla per la prima volta in tv dopo la scomparsa del, travolto da una valanga lo scorso dicembre: Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata. Una tragedia che ha sconvolto tutta la famiglia: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo”. E aggiunge: “Mio papà si fa forza grazie alle sue nipotine. Si va ...

