Covid oggi Sardegna, 1.968 contagi e 4 morti: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.968 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15.776 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 409, 4 in meno di ieri, mentre 32.967 sono i casi di isolamento domiciliare, 770 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

