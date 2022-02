Covid Hong Kong | nuovo record di casi Centinaia in fuga

(Di sabato 12 febbraio 2022) E come riporta i l South China Morning Post , quotidiano di, da ieridi persone si sono messe in fila per ore al checkpoint della baia di Shenzhen per riuscire ad entrare nella ...

La Repubblica

Mentre in Europa i numeri sulla pandemia sembrano confortanti, dall'altra parte del mondo, dove tutto è cominciato, torna l'incubo. AKong i nuovi positivi non si arrestano, nonostante la città abbiamo varato le restrizioni più rigide messe in atto finora per arrestare la quinta ondata di contagi da- 19, e ......12 Febbraio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily aKong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. ...Roma, 13 febbraio 2022 - Mentre in Europa i numeri sulla pandemia sembrano confortanti, dall'altra parte del mondo, dove tutto è cominciato, torna l'incubo Covid. A Hong Kong i nuovi positivi non si ...Ad Hong Kong la situazione è drammatica ... senza lanciare proclami e non facendo disinformazione, perché dire che il Covid non è rischioso ed è più alto il rischio di morire essendo colpiti dal ...