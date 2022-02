Ascolti tv venerdì 11 gennaio: c’è un solo vincitore indiscusso. Numeri record (Di sabato 12 febbraio 2022) Ascolti tv di ieri venerdì 11 gennaio: c’era da aspettarsi il grande successo della bellissima beniamina bionda della televisione. Lo share fa da padrona ad ogni messa in onda, e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 12 febbraio 2022)tv di ieri11: c’era da aspettarsi il grande successo della bellissima beniamina bionda della televisione. Lo share fa da padrona ad ogni messa in onda, e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LEBBY4EVER : RT @occhio_notizie: Ascolti tv, venerdì 11 febbraio: Il cantante mascherato batte Fosca Innocenti #ascoltitv - Gio55981465 : RT @tv_e_calcio: È l'ennesimo miracolo Incontrada Nessuno credeva in #Zelig e ha fatto ottimi ascolti Nessuno credeva in #FoscaInnocenti,… - FeliceSalvati2 : @fraversion Invece di mandare la hunziker per due mercoledì potrebbero mettere seconda e terza puntata di Fosca e p… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di venerdì 11 febbraio Continua a far bene la serie De… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 11 febbraio 2022. Partono bene Il Cantante Mascherato (3,5 mln – 20%) e Fosca Innocenti (3,9 m… -